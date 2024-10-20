Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow Ціни на ячмінь в Україні — скільки коштують зернові у жовтні arrow

Ціни на ячмінь в Україні — скільки коштують зернові у жовтні

20 жовтня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 20 жовтня 2024 року
Збір ячменю. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на ячмінь в Україні за минулий тиждень зазнали незначних коливань, але загалом залишилися на стабільному рівні. Основними факторами, що вплинули на цю ситуацію, стали стабільний попит на зерно як з боку внутрішніх споживачів, так і з-за кордону, а також невизначеність на світовому ринку, пов'язана з кліматичними умовами та політичною ситуацією в регіонах-постачальниках.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 20 жовтня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 20 жовтня середня ціна на ячмінь в Україні становить 7 298 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує ячмінь в Україні 20 жовтня 2024 року
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 20 жовтня 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на ячмінь за останні дні майже не змінилась. У суботу, 12 жовтня, вартість цього виду зернових становила 7 251 грн, а 13 жовтня знизилась до 7 210 грн. У середу, 16 жовтня, тонна ячменю коштувала вже 7 300 грн, а в четвер, 17 жовтня, — 7 303 грн. У п'ятницю, 18 жовтня, вартість цієї агрокультури зросла до 7 322 грн за тонну, проте в суботу, 19 жовтня, знизилась до 7 298 грн за тонну. Така ціна ячменю тримається й сьогодні.

Як змінились ціни на ячмінь в Україні в жовтні
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зерна

Економічний експерт Андрій Новак розповів про значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор внаслідок російського вторгнення. Серед них — обстріл сільськогосподарських угідь, знищення майна, блокада портів, пошкодження портової інфраструктури та розкрадання зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, і намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — пояснив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в жовтні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, пшениці та кукурудзи.

ціни в Україні гроші експорт зерна ячмінь сільське господарство зерно

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Гарі Табах пояснив, чому перемога Трампа на виборах буде вигідною для України

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує металобрухт у жовтні

Ексклюзив

06:39 Росіяни оновили ракети, якими обстрілюють Україну, — експерт із військових досліджень

06:33 Робота ТЦК в публічних місцях — які повістки вам можуть вручити

06:30 Цукровий діабет і не тільки — які ендокринні хвороби надають відстрочку

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

06:30 Ціни на ячмінь в Україні — скільки коштують зернові у жовтні

06:17 У МЗС Франції заявили, що війська КНДР у Росії можуть перекинути війну на Азію

06:10 Податок на пенсію в Україні — які правила діють для пенсіонерів

06:03 Як буде українською "полднік" — два основні варіанти

06:01 Ощадбанк наклав арешт на успадковану квартиру — яким було рішення суду

06:40 Гарі Табах пояснив, чому перемога Трампа на виборах буде вигідною для України

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує металобрухт у жовтні

Ексклюзив

06:39 Росіяни оновили ракети, якими обстрілюють Україну, — експерт із військових досліджень

06:33 Робота ТЦК в публічних місцях — які повістки вам можуть вручити

06:30 Цукровий діабет і не тільки — які ендокринні хвороби надають відстрочку

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

06:30 Ціни на ячмінь в Україні — скільки коштують зернові у жовтні

06:17 У МЗС Франції заявили, що війська КНДР у Росії можуть перекинути війну на Азію

06:10 Податок на пенсію в Україні — які правила діють для пенсіонерів

06:03 Як буде українською "полднік" — два основні варіанти

06:01 Ощадбанк наклав арешт на успадковану квартиру — яким було рішення суду

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку