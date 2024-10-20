Ціни на зернові в Україні станом на 20 жовтня 2024 року

Збір ячменю. Фото: УНІАН

Ціни на ячмінь в Україні за минулий тиждень зазнали незначних коливань, але загалом залишилися на стабільному рівні. Основними факторами, що вплинули на цю ситуацію, стали стабільний попит на зерно як з боку внутрішніх споживачів, так і з-за кордону, а також невизначеність на світовому ринку, пов'язана з кліматичними умовами та політичною ситуацією в регіонах-постачальниках.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 20 жовтня 2024 року.

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Станом на 20 жовтня середня ціна на ячмінь в Україні становить 7 298 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 20 жовтня 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на ячмінь за останні дні майже не змінилась. У суботу, 12 жовтня, вартість цього виду зернових становила 7 251 грн, а 13 жовтня знизилась до 7 210 грн. У середу, 16 жовтня, тонна ячменю коштувала вже 7 300 грн, а в четвер, 17 жовтня, — 7 303 грн. У п'ятницю, 18 жовтня, вартість цієї агрокультури зросла до 7 322 грн за тонну, проте в суботу, 19 жовтня, знизилась до 7 298 грн за тонну. Така ціна ячменю тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зерна

Економічний експерт Андрій Новак розповів про значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор внаслідок російського вторгнення. Серед них — обстріл сільськогосподарських угідь, знищення майна, блокада портів, пошкодження портової інфраструктури та розкрадання зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, і намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — пояснив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в жовтні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, пшениці та кукурудзи.