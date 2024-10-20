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Цены на ячмень в Украине — сколько стоят зерновые в октябре

20 октября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 20 октября 2024 года
Сбор ячменя. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на ячмень в Украине за прошедшую неделю испытали незначительные колебания, но в целом остались на стабильном уровне. Основными факторами, повлиявшими на сложившуюся ситуацию, стали стабильный спрос на зерно как со стороны внутренних потребителей, так и из-за рубежа, а также неопределенность на мировом рынке, связанная с климатическими условиями и политической ситуацией в регионах-поставщиках.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 20 октября 2024 года.

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По состоянию на 20 октября средняя цена на ячмень в Украине составляет 7 298 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит ячмень в Украине 20 октября 2024 года
Средняя цена на ячмень в Украине на 20 октября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на ячмень за последние дни почти не изменилась. В субботу, 12 октября, стоимость этого вида зерновых составила 7 251 грн, а 13 октября снизилась до 7 210 грн. В среду, 16 октября, тонна ячменя стоила уже 7 300 грн, а в четверг, 17 октября, — 7 303 грн. В пятницу, 18 октября, стоимость этой агрокультуры выросла до 7 322 грн за тонну, однако в субботу, 19 октября, снизилась до 7 298 грн за тонну. Такая цена ячменя придерживается и сегодня.

Как изменились цены на ячмень в Украине в октябре
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерна

Экономический эксперт Андрей Новак рассказал о значительных убытках, которые понес украинский аграрный сектор в результате российского вторжения. Среди них обстрел сельскохозяйственных угодий, уничтожение имущества, блокада портов, повреждение портовой инфраструктуры и хищение зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — пояснил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в октябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и кукурузы.

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