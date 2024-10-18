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В Україні сильно зросли ціни на соняшник — скільки коштує тонна зерна в жовтні

18 жовтня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 18 жовтня 2024 року
Обробка соняшника. Фото: Агрейн
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на соняшник в Україні за останній тиждень суттєво зросли, що викликано кількома факторами. По-перше, підвищення світових цін на рослинні олії стимулює попит на соняшник як сировину для виробництва олії. По-друге, зміна кліматичних умов, а також обмеження на експорт у деяких країнах, впливають на загальну пропозицію на ринку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 18 жовтня 2024 року.

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Станом на 18 жовтня середня ціна соняшнику в Україні становить 23 630 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує соняшник 18 жовтня 2024 року в Україні
Середня ціна на соняшник в Україні станом на 18 жовтня. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на соняшник за останній тиждень суттєво зросла. В четвер, 10 вересня, вартість соняшника становила 22 767 грн за тонну, а в суботу, 12 жовтня, — 23 092 грн за тонну. В середу, 16 жовтня, тонна соняшнику коштувала 23 627 грн, а в четвер, 17 жовтня, — 23 630 грн. Така вартість цієї агрокультури зберігається й сьогодні.

Як змінились ціни на соняшник
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Нині обсяги знизилися до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для внутрішнього споживання потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, але більшість урожаю експортується, причому 90% перевозиться морським транспортом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав Пендзин.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в жовтні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, пшениці та ячменю.

ціни в Україні гроші соняшник аграрії сільське господарство зерно

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