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В Украине сильно выросли цены на подсолнечник — сколько стоит зерно в октябре

18 октября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 18 октября 2024 года
Обработка подсолнечника. Фото: Агрейн
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на подсолнечник в Украине за последнюю неделю существенно выросли, что вызвано несколькими факторами. Во-первых, повышение мировых цен на растительные масла стимулирует спрос на подсолнечник как сырье для производства растительного масла. Во-вторых, изменение климатических условий, а также ограничения на экспорт в некоторых странах влияют на общее предложение на рынке.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 18 октября 2024 года.

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По состоянию на 18 октября средняя цена подсолнечника в Украине составляет 23 630 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит подсолнечник 18 октября 2024 в Украине
Средняя цена на подсолнечник в Украине на 18 октября. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на подсолнечник за последнюю неделю существенно выросла. В четверг, 10 сентября, стоимость подсолнечника составила 22 767 грн за тонну, а в субботу, 12 октября, — 23 092 грн за тонну. В среду, 16 октября, тонна подсолнечника стоила 23 627 грн, а в четверг, 17 октября, — 23 630 грн. Такая стоимость этой агрокультуры сохраняется и сегодня.

Как изменились цены на подсолнечник
Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время объемы снизились до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутреннего потребления требуется от 12 до 15 миллионов тонн, но большинство урожая экспортируется, причем 90% перевозится морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Пендзин.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в октябре цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и ячменя.

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