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Ціни на кукурудзу в жовтні — скільки коштує тонна зерна в Україні

19 жовтня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 19 жовтня 2024 року
Збір врожаю. Фото: Bloomberg
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні ціни на кукурудзу протягом останнього тижня демонстрували незначні коливання, але загалом залишаються стійкими. Основними чинниками цього є стабільний попит на внутрішньому ринку, погодні умови, що сприяли врожаю, а також активне функціонування експортних маршрутів через Український морський коридор.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 19 жовтня 2024 року.

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Станом на 19 жовтня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 8 456 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує тонна кукурудзи в Україні 19 жовтня 2024 року
Середня ціна на кукурудзу в Україні станом
на 19 жовтня 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу майже не змінилась за останні дні. У суботу, 12 жовтня, тонна цієї агрокультури коштувала 8 478 грн, а у вівторок, 15 жовтня, — 8 450 грн. Наступного дня вартість кукурудзи становила 8 477 грн за тонну, а в четвер, 17 жовтня, ціна змінилась до 8 454 грн за тонну. В п'ятницю, 18 жовтня, кукурудза коштувала вже 8 456 грн за тонну. Така вартість кукурудзи зафіксована й сьогодні.

Як змінились ціни на кукурудзу в Україні з 12 до 19 жовтня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин сказав, що до початку повномасштабної війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур, проте ці обсяги скоротилися до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для внутрішніх потреб Україні потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, але більшість урожаю експортується. Наразі 90% продукції, що експортується, перевозиться морським шляхом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав Пендзин.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у жовтні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, пшениці та ячменю.

ціни в Україні кукурудза гроші сільське господарство зерно

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