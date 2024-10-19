Цены на зерновые в Украине на 19 октября 2024 года

Уборка урожая. Фото: Bloomberg

В Украине цены на кукурузу в течение последней недели демонстрировали незначительные колебания, но остаются в целом устойчивыми. Основными факторами этого является стабильный спрос на внутреннем рынке, погодные условия, способствовавшие урожаю, а также активное функционирование экспортных маршрутов через Украинский морской коридор.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 19 октября 2024 года.

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По состоянию на 19 октября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 8 456 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 19 октября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена кукурузы почти не изменилась за последние дни. В субботу, 12 октября, тонна этой агрокультуры стоила 8 478 грн, а во вторник, 15 октября, — 8 450 грн. На следующий день стоимость кукурузы составила 8 477 грн за тонну, а в четверг, 17 октября, цена изменилась до 8 454 грн за тонну. В пятницу, 18 октября, кукуруза стоила уже 8 456 грн за тонну. Такая стоимость кукурузы зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сказал, что к началу полномасштабной войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур, однако эти объемы сократились до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутренних нужд Украине нужно от 12 до 15 миллионов тонн, но большинство урожая экспортируется. В настоящее время 90% экспортируемой продукции перевозится морским путем.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал Пендзин.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в октябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и ячменя.