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Цены на сою в Украине — сколько стоит тонна зерна в октябре

21 октября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 21 октября 2024 года
Уборка урожая. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

За последнюю неделю цены на сою в Украине остались стабильными, продолжая удерживаться на уровне, достигнутом ранее. Такая стабильность стоимости объясняется рядом факторов, в частности, стабильным спросом на продукцию со стороны перерабатывающих предприятий и положительными прогнозами по урожайности этой культуры в следующем сезоне. В то же время мировые тенденции и сохранение высоких цен на сырьевые товары также способствуют удержанию цен на сою на стабильном уровне, что положительно влияет на аграрный сектор страны.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 21 октября 2024 года.

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По состоянию на 21 октября средняя цена на сою в Украине составляет 19 913 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит соя 21 октября
Средняя цена на сою в Украине на 21 октября. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на сою за последнюю неделю не изменилась. С минувшей субботы, 12 октября, по четверг, 17 октября, включительно стоимость этой зерновой культуры составляла 19 915 грн за тонну. В пятницу, 18 октября, тонна сои стоила 19 913 грн. Такая стоимость этой культуры зафиксирована и сегодня.

Как изменились цены на сою в октябре
Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Однако из-за потери крупных посевных площадей на востоке страны объемы сократились до 78 миллионов тонн. Для внутренних нужд Украине необходимо от 12 до 15 миллионов тонн, а большинство урожая отправляется на экспорт. В настоящее время 90% экспортируемой продукции транспортируется морем.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Пендзин.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в октябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, пшеницы и кукурузы.

цены в Украине соя деньги сельское хозяйство зерно

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