Ціни на зернові в Україні станом на 22 жовтня 2024 року

Збір врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні продовжується зростання вартості зернових. За останній тиждень збільшилась ціна тонни пшениці. При чому у п'ятницю, 18 жовтня, котирування пшениці на світових біржах знизилися на 1,6–3%, а протягом тижня втратили до 4,5% вартості. На ринок вплинули оновлений баланс IGC, продовження Туреччиною заборони імпорту пшениці та рішення Росії дозволити транзит зерна з Казахстану.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 22 жовтня.

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Станом на 22 жовтня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 8 637 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 2 жовтня. Фото: tripoli.land

За 7 днів вартість пшениці збільшилась на 0,6%. Так, у понеділок, 14 жовтня, одна тонна цієї зернової культури оцінювалась у 8 583 грн, що становило тижневий мінімум. У середу, 16, жовтня ціна пшениці зросла до 8 613 грн, але наступного дня впала до 8 599 грн. Після цього вартість цієї культури тільки зростала, або залишалась на рівні попереднього дня. До свого найвищого за 7 днів рівня — 8 637 грн за 1 тонну — вона зросла у суботу, 19 жовтня. Наразі середні ціни на пшеницю залишаються на цьому рівні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак зазначив, що на відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно буде від 56 до 60 мільярдів доларів. Попри серйозні руйнування, аграрний сектор країни поступово відновлюється, що підтверджується зростанням посівних площ та збільшенням урожаю минулого року.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в жовтні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, сої та кукурудзи.