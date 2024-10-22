Цены на зерновые в Украине на 22 октября 2024 года

Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине продолжается рост стоимости зерновых. За последнюю неделю увеличилась цена тонны пшеницы. Причем в пятницу, 18 октября, котировки пшеницы на мировых биржах снизились на 1,6–3%, а за неделю потеряли до 4,5% стоимости. На рынок повлияли обновленный баланс IGC, продление Турцией запрета на импорт пшеницы и решение России разрешить транзит зерна из Казахстана.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 22 октября.

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По состоянию на 22 октября 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 8 637 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 22 октября. Фото: tripoli.land

За семь дней стоимость пшеницы увеличилась на 0,6%. Так, в понедельник, 14 октября, одна тонна этой зерновой культуры оценивалась в 8 583 грн, что составляло недельный минимум. В среду, 16 октября, цена пшеницы выросла до 8 613 грн, но на следующий день упала до 8 599 грн. После этого стоимость этой культуры только росла или оставалась на уровне предыдущего дня. К своему самому высокому за 7 дней уровню — 8 637 грн за 1 тонну — она выросла в субботу, 19 октября. На данный момент средние цены на пшеницу остаются на этом уровне.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак отметил, что на восстановление разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины потребуется от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на серьезные разрушения аграрный сектор страны постепенно восстанавливается, что подтверждается ростом посевных площадей и увеличением урожая в прошлом году.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в октябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, сои и кукурузы.