Ціни на соняшник та зернові в Україні станом на 22 жовтня 2024 року

Жнива в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні продовжується зростання цін на більшість зернових культур, включаючи соняшник. Аналітики зазначають, що пропозиція соняшника на ринку залишається обмеженою, хоча до 17 жовтня збирання культури завершено на 91% від прогнозованої площі. Аграрії стримують продаж сировини в очікуванні подальшого підвищення цін, що у поєднанні зі зростанням вартості олії на експортному ринку підтримує подальше подорожчання цього продукту.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 22 жовтня 2024 року.

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Станом на 22 жовтня середня ціна соняшнику в Україні становить 23 888 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 23 жовтня 2024 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень вартість соняшнику в Україні майже постійно зросла на 3,4% Так, у вівторок, 15 жовтня, ціна соняшнику була на тижневому мінімумі та становила 23 092 грн за тонну. Протягом тижня вартість цієї зернової культури зростала або залишалась на рівні попереднього дня. У суботу, 19 жовтня, вона зросла до свого тижневого максимуму — 23 888 грн. Така ціна на соняшник зберігається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що до початку війни українські аграрії виробляли близько 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Нині цей показник знизився до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для внутрішнього споживання необхідно від 12 до 15 мільйонів тонн, проте більшість урожаю йде експорт, причому 90% перевозиться морським транспортом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в жовтні ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, сої та кукурудзи.