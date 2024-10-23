Цены на подсолнечник и зерновые в Украине на 22 октября 2024 года

Жатва в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине продолжается рост цен на большинство зерновых культур, включая подсолнечник. Аналитики отмечают, что предложение подсолнечника на рынке остается ограниченным, хотя к 17 октября сбор культуры завершен на 91% от прогнозируемой площади. Аграрии сдерживают продажу сырья в ожидании дальнейшего повышения цен, что в сочетании с ростом стоимости масла на экспортном рынке поддерживает дальнейшее удорожание этого продукта.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 22 октября 2024 года.

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По состоянию на 22 октября средняя цена подсолнечника в Украине составляет 23 888 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена подсолнечника в Украине по состоянию на 23 октября 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю стоимость подсолнечника в Украине почти постоянно выросла на 3,4%. Так, во вторник, 15 октября, цена подсолнечника была на недельном минимуме и составляла 23 092 грн за тонну. В течение недели стоимость этой зерновой культуры росла или оставалась на уровне предыдущего дня. В субботу, 19 октября, она выросла до своего недельного максимума — 23 888 грн. Такая цена подсолнечника сохраняется и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что к началу войны украинские аграрии производили около 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время этот показатель снизился до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутреннего потребления необходимо от 12 до 15 миллионов тонн, однако большинство урожая идет на экспорт, причем 90% перевозится морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в октябре цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, сои и кукурузы.