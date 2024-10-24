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В Украине обновили цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

24 октября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 24 октября 2024 года
Уборка урожая. Фото: B&A Genetics
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на кукурузу в Украине за последнюю неделю несколько снизились, что обусловлено сезонными колебаниями и изменениями спроса на рынке. Достаточно запасов, а также стабильные объемы экспорта агропродукции способствовали этому тренду. Аграрии и эксперты отмечают, что ситуация на мировых рынках, в частности, изменения в погодных условиях в ключевых регионах производства, также влияют на формирование ценовой динамики.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 24 октября 2024 года.

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По состоянию на 24 октября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 8 420 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит кукуруза
Средняя цена на кукурузу в Украине на 24 октября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на кукурузу почти не изменилась в последние дни. В четверг, 17 октября, стоимость зерна составила 8 454 грн за тонну, а пятницу, 18 октября, — 8 456 грн за тонну. В субботу, 19 октября, кукуруза стоила 8 404 грн за тонну, а во вторник, 22 октября, — 8 399 грн за тонну. В среду, 23 октября, цена изменилась и составила уже 8 420 грн за тонну. Такая стоимость кукурузы зафиксирована и сегодня.

Как изменились цены на кукурузу
Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сказал, что к началу полномасштабной войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур, однако эти объемы сократились до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутренних нужд Украине нужно от 12 до 15 миллионов тонн, но большинство урожая экспортируется. В настоящее время 90% экспортируемой продукции перевозится морским путем.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал Пендзин.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в октябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и ячменя.

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