Ціни на зернові в Україні станом на 27 жовтня 2024 року

Збір врожая пшениці. Фото: УНІАН

Ціни на пшеницю в Україні за останній тиждень знову суттєво зросли, що викликане низкою факторів. По-перше, несприятливі погодні умови, які впливають на врожайність, призвели до зниження обсягів пропозиції на ринку. По-друге, підвищений попит на українську пшеницю з боку міжнародних покупців, зокрема з країн, що відчувають нестачу продовольства, також сприяє зростанню цін.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 27 жовтня.

Читайте також:

Станом на 27 жовтня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 8 765 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 27 жовтня. Скриншот: tripoli.land

Ціни на пшеницю знову зросли за останні дні. Минулої суботи, 19 жовтня, тонна цієї агрокультури коштувала 8 637 грн, проте в середу, 23 жовтня, ціна на неї змінилась і становила вже 8 705 грн за тонну. В п'ятницю, 25 жовтня, вартість пшениці зросла до 8 734 грн за тонну, а в суботу, 26 жовтня, підвищилась до 8 765 грн за тонну. Наразі середня ціна на пшеницю залишається на цьому рівні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак зазначив, що на відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно буде від 56 до 60 мільярдів доларів. Попри серйозні руйнування, аграрний сектор країни поступово відновлюється, що підтверджується зростанням посівних площ та збільшенням урожаю минулого року.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в жовтні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, сої та кукурудзи.