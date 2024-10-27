Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow Пшениця продовжує дорожчати — скільки коштує зерно в жовтні arrow

Пшениця продовжує дорожчати — скільки коштує зерно в жовтні

27 жовтня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 27 жовтня 2024 року
Збір врожая пшениці. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на пшеницю в Україні за останній тиждень знову суттєво зросли, що викликане низкою факторів. По-перше, несприятливі погодні умови, які впливають на врожайність, призвели до зниження обсягів пропозиції на ринку. По-друге, підвищений попит на українську пшеницю з боку міжнародних покупців, зокрема з країн, що відчувають нестачу продовольства, також сприяє зростанню цін.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 27 жовтня.

Читайте також:

Станом на 27 жовтня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 8 765 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує пшениця в Україні 27 жовтня 2024 року
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 27 жовтня. Скриншот: tripoli.land

Ціни на пшеницю знову зросли за останні дні. Минулої суботи, 19 жовтня, тонна цієї агрокультури коштувала 8 637 грн, проте в середу, 23 жовтня, ціна на неї змінилась і становила вже 8 705 грн за тонну. В п'ятницю, 25 жовтня, вартість пшениці зросла до 8 734 грн за тонну, а в суботу, 26 жовтня, підвищилась до 8 765 грн за тонну. Наразі середня ціна на пшеницю залишається на цьому рівні.

Як змінились ціни на пшеницю за останній тиждень наприкінці жовтня в Україні
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак зазначив, що на відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно буде від 56 до 60 мільярдів доларів. Попри серйозні руйнування, аграрний сектор країни поступово відновлюється, що підтверджується зростанням посівних площ та збільшенням урожаю минулого року.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в жовтні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, сої та кукурудзи.

сільське господарство ціни в Україні аграрії пшениця гроші зерно

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:02 В Україні мобілізували вчителя та аспіранта — рішення суду

07:55 Росія вдарила по енергетичних об'єктах на Сумщині

07:40 У КМВА назвали кількість дронів, які вночі збила ППО у Києві

07:30 Проблема з військовим податком за жовтень — як його сплатити

07:24 Росіяни просунулися на двох ділянках фронту, — ISW

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

07:21 Мешканець Закарпаття став ухилянтом — яке отримав покарання

07:01 З картки ПриватБанку вкрали гроші — інтернет-ліміт не допоміг

06:40 Золото продовжує дорожчати — яка ціна наприкінці жовтня

06:36 Україна перейшла на зимовий час — чи буде це востаннє

06:30 Компенсація за відпустку — чи має військовий таке право

08:02 В Україні мобілізували вчителя та аспіранта — рішення суду

07:55 Росія вдарила по енергетичних об'єктах на Сумщині

07:40 У КМВА назвали кількість дронів, які вночі збила ППО у Києві

07:30 Проблема з військовим податком за жовтень — як його сплатити

07:24 Росіяни просунулися на двох ділянках фронту, — ISW

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

07:21 Мешканець Закарпаття став ухилянтом — яке отримав покарання

07:01 З картки ПриватБанку вкрали гроші — інтернет-ліміт не допоміг

06:40 Золото продовжує дорожчати — яка ціна наприкінці жовтня

06:36 Україна перейшла на зимовий час — чи буде це востаннє

06:30 Компенсація за відпустку — чи має військовий таке право

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

25 жовтня 2024
Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні