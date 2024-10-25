Ціни на зернові в Україні станом на 25 жовтня 2024 року

Збір врожаю. Фото: УНІАН

Ціни на ячмінь в Україні протягом останнього тижня залишаються стабільними, майже не змінившись. Основними факторами такої ситуації є зниження попиту на внутрішньому ринку та достатні запаси зерна в аграрних господарствах. Попри глобальні економічні виклики та військові дії, експортні можливості поки що залишаються обмеженими, що також стримує зростання цін.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 25 жовтня 2024 року.

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Станом на 25 жовтня середня ціна на ячмінь в Україні становить 7 352 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 25 жовтня 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на ячмінь за останні дні майже не змінилась. У п'ятницю, 18 жовтня, вартість цієї агрокультури становила 7 322 грн за тонну, проте в суботу, 19 жовтня, вона знизилась до 7 298 грн за тонну. У вівторок, 22 жовтня, тонна соняшнику коштувала 7 313 грн, а наступного дня, 23 жовтня, — 7 352 грн. Така ціна ячменю тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зерна

Економічний експерт Андрій Новак розповів про значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор внаслідок російського вторгнення. Серед них — обстріл сільськогосподарських угідь, знищення майна, блокада портів, пошкодження портової інфраструктури та розкрадання зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, і намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — пояснив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в жовтні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, пшениці та кукурудзи.