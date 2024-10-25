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Цены на ячмень в Украине — сколько стоит зерно в конце октября

25 октября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 25 октября 2024 года
Уборка урожая. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на ячмень в Украине на последней неделе остаются стабильными, почти не изменившись. Основными факторами такой ситуации есть снижение спроса на внутреннем рынке и достаточные запасы зерна в аграрных хозяйствах. Несмотря на глобальные экономические вызовы и военные действия, экспортные возможности пока остаются ограниченными, что также сдерживает рост цен.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 25 октября 2024 года.

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По состоянию на 25 октября средняя цена на ячмень в Украине составляет 7 352 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит ячмень в Украине.
Средняя цена на ячмень в Украине на 25 октября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на ячмень в последние дни почти не изменилась. В пятницу, 18 октября, стоимость этой агрокультуры составила 7 322 грн за тонну, однако в субботу, 19 октября, она снизилась до 7 298 грн за тонну. Во вторник, 22 октября, тонна подсолнечника стоила 7 313 грн, а на следующий день, 23 октября, — 7 3 52 грн. Такая цена ячменя придерживается и сегодня.

Как изменились цены на ячмень за неделю
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерна

Экономический эксперт Андрей Новак рассказал о значительных убытках, которые понес украинский аграрный сектор в результате российского вторжения. Среди них обстрел сельскохозяйственных угодий, уничтожение имущества, блокада портов, повреждение портовой инфраструктуры и хищение зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — пояснил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в октябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и кукурузы.

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