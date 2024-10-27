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Пшеница продолжает дорожать — сколько стоит зерно в октябре

27 октября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 27 октября 2024 года
Сбор урожая пшеницы. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на пшеницу в Украине за последнюю неделю снова существенно выросли, что вызвано рядом факторов. Во-первых, неблагоприятные погодные условия, влияющие на урожайность, привели к снижению объемов предложения на рынке. Во-вторых, повышенный спрос на украинскую пшеницу со стороны международных покупателей, в том числе из стран, испытывающих нехватку продовольствия, также способствует росту цен.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 27 октября.

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По состоянию на 27 октября 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 8 765 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит пшеница в Украине 27 октября 2024 года
Средняя цена на пшеницу в Украине на 27 октября. Скриншот: tripoli.land

Цены на пшеницу снова выросли за последние дни. В прошлую субботу, 19 октября, тонна этой агрокультуры стоила 8 637 грн, однако в среду, 23 октября, цена на нее изменилась и составляла уже 8 705 грн за тонну. В пятницу, 25 октября, стоимость пшеницы выросла до 8 734 грн за тонну, а в субботу, 26 октября, повысилась до 8 765 грн за тонну. Пока средняя цена на пшеницу остается на этом уровне.

Как изменились цены на пшеницу за последнюю неделю в конце октября в Украине
Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак отметил, что на восстановление разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины потребуется от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на серьезные разрушения аграрный сектор страны постепенно восстанавливается, что подтверждается ростом посевных площадей и увеличением урожая в прошлом году.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в октябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, сои и кукурузы.

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