Ціни на зернові в Україні станом на 26 жовтня 2024 року

Збір врожаю. Фото: Latifundist.com

Наприкінці жовтня в Україні ціни на сою почали знижуватися, і ця тенденція має низку причин. Основні з них – зростання обсягів збору врожаю та збільшення пропозиції на ринку, що чинить тиск на вартість.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 25 вересня 2024 року.

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Станом на 25 вересня середня ціна на сою в Україні становить 19 697 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 25 вересня 2024 року. Скриншот: tripoli.land

За останні дні ціни на сою знизились. У суботу, 19 жовтня, тонна сої коштувала 19 913 грн, а у середу, 23 жовтня, — 19 877 грн. У п'ятницю, 25 жовтня, вартість цієї агрокультури змінилась і становила вже 19 697 грн за тонну. Така ціна сої зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що до початку війни українські аграрії вирощували 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Наразі ці обсяги знизилися до 78 мільйонів тонн, що стало наслідком втрати значних площ посівів на сході України. Для задоволення внутрішніх потреб країні необхідно від 12 до 15 мільйонів тонн, але більшість врожаю йде на експорт. Важливо зазначити, що 90% експортованих товарів транспортуються морем.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які у вересні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, соняшнику та ячменю.