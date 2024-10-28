Цены на зерновые в Украине на 28 октября 2024 года

Сбор урожая подсолнечника. Фото: УНІАН

Цены на подсолнечник в Украине в конце октября продолжают расти из-за роста спроса на масличные культуры на международных рынках. По состоянию на сегодняшний день факторы, такие как ограничение предложения из-за погодных условий и активизация закупок со стороны переработчиков, способствуют подорожанию семян подсолнечника.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 28 октября 2024 года.

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По состоянию на 28 октября средняя цена подсолнечника в Украине составляет 24 591 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 28 октября. Скриншот: tripoli.land

За последнюю неделю стоимость подсолнечника в Украине снова выросла. В субботу, 19 октября, она составляла 23 888 грн, а в среду, 23 октября, повысилась до 24 185 грн за тонну. В четверг, 24 октября, тонна подсолнечника стоила 24 221 грн, а в субботу, 26 октября, — 24 591 грн. Такая цена на подсолнечник сохраняется и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что к началу войны украинские аграрии производили около 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время этот показатель снизился до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутреннего потребления необходимо от 12 до 15 миллионов тонн, однако большинство урожая уходит на экспорт, причем 90% перевозится морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в октябре цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, сои и кукурузы.