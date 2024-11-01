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Цены на пшеницу — сколько стоит зерно в начале ноября

1 ноября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 1 ноября 2024 года
Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

За последнюю неделю цены на пшеницу в Украине остались практически неизменными, что свидетельствует о стабильности на рынке. Основными факторами, повлиявшими на ценовую ситуацию, стали качество урожая этого года и стабильный спрос со стороны внутренних и внешних покупателей. Сохранение цен на прежнем уровне указывает на отсутствие значительных колебаний в спросе и предложении.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 1 ноября.

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По состоянию на 1 ноября 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 8 743 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит пшеница 1 ноября 2024 года в Украине
Средняя цена на пшеницу в Украине на 1 ноября. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на пшеницу за последнюю неделю октября почти не изменилась. В прошлую пятницу, 25 октября, стоимость этой зерновой культуры составила 8 734 грн за тонну, а в субботу, 26 октября, — 8 765 грн за тонну. Во вторник, 29 октября, тонна пшеницы стоила 8 739 грн, а в среду, 30 октября, — 8 745 грн. В четверг, 31 октября, стоимость изменилась и составила уже 8 743 грн за тонну. Пока средняя цена на пшеницу остается на этом уровне.

Как изменились цены на пшеницу в начале ноября 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономический эксперт Андрей Новак указывает на серьезные потери, которые понес украинский аграрный сектор из-за российского вторжения. Эти потери включают в себя обстрел сельскохозяйственных угодий, разрушение имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражу зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, сои и кукурузы.

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