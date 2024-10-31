Ціни на зернові в Україні станом на 31 жовтня 2024 року

Комбайни у полі сої. Фото: Bloomberg

Наприкінці жовтня в Україні ціни на сою зазнали помітного зниження. Основними причинами називають збільшення обсягів пропозиції через активну фазу збирання врожаю та загальне посилення конкуренції на ринку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 31 жовтня 2024 року.

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Станом на 31 жовтня середня ціна на сою в Україні становить 19 461 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 31 жовтня 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на сою продовжує знижуватись. У п'ятницю, 25 жовтня, вартість цієї агрокультури становила вже 19 697 грн за тонну. На такому рівні ціна протрималась до вівторка, 29 жовтня. Проте в середу, 30 жовтня, соя здешевшала до позначки 19 461 грн за тонну. Така ціна сої зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак заявив, що російське вторгнення завдало істотних збитків українському аграрному сектору. Серед втрат він виділяє обстріл сільськогосподарських угідь, руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та розкрадання зерна російськими військовими.

За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які ціни на соняшник у жовтні. Ще ми розповідали, скільки коштує тонна пшениці, ячменю та кукурудзи в Україні.