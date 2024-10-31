Цены на зерновые в Украине на 31 октября 2024 года

Комбайны в поле сои. Фото: Bloomberg

В конце октября в Украине цены на сою претерпели заметное снижение. Основными причинами называют увеличение объемов предложения через активную фазу уборки урожая и общее усиление конкуренции на рынке.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 31 октября 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 31 октября средняя цена на сою в Украине составляет 19 461 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 31 октября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на сою продолжает снижаться. В пятницу, 25 октября, стоимость этой агрокультуры составила уже 19 697 грн за тонну. На таком уровне цена продержалась до вторника, 29 октября. Однако в среду, 30 октября, соя подешевела до отметки 19 461 грн за тонну. Такая цена сои зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак заявил, что российское вторжение нанесло существенный ущерб украинскому аграрному сектору. Среди потерь выделяет обстрел сельскохозяйственных угодий, разрушение имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и хищение зерна российскими военными.

За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник в октябре. Еще мы рассказывали, сколько стоит тонна пшеницы, ячменя и кукурузы в Украине.