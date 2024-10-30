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В Україні почав дешевшати ячмінь — ціни на зернові у жовтні

30 жовтня 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 30 жовтня 2024 року
Збирання врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Після періоду активного зростання ціни на ячмінь у середу, 30 жовтня, дещо стабілізувались. Як зазначали експерти, підвищення вартості ячменю було спровоковане активним попитом покупців та стримуванням продажів цієї зернової культури з боку аграріїв, які очікували на подальше підвищення цін.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 30 жовтня 2024 року.

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Станом на 30 жовтня середня ціна на ячмінь в Україні становить 7 402 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 30 жовтня 2024 року
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 30 жовтня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Ціни на ячмінь упродовж останнього тижня були нестабільними, але за останні дні намітилась тенденція до зниження. Так, у вівторок, 22 жовтня, середня ціна тонни ячменю становила 7 313 грн. Це було найнижчим показником за 7 днів. У суботу, 26 жовтня, вартість цього виду зернових навпаки зросла до свого найвищого рівня за тиждень — 7 431 грн, однак вже у вівторок, 29 жовтня, ціни скорегувались до 7 402 грн. Така ціна ячменю тримається й сьогодні.

Ціни на зернові в Україні станом на 30 жовтня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Член Економічного дискусійного клубу Олег Педзин повідомив, що до початку війни українські аграрії виробляли близько 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Нині цей показник знизився до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для внутрішнього споживання потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, але більшість урожаю йде на експорт, причому 90% перевозиться морським транспортом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в жовтні ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменюсої та соняшнику.

Україна аграрії ціни в Україні експорт зерна ячмінь зерно

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