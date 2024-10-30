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В Украине начал дешеветь ячмень — цены на зерновые в октябре

30 октября 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 30 октября 2024 года
Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

После периода активного роста цены на ячмень в среду, 30 октября, несколько стабилизировались. Как отмечали эксперты, повышение стоимости ячменя было спровоцировано активным спросом покупателей и сдерживанием продаж этой зерновой культуры со стороны аграриев, ожидавших дальнейшего повышения цен.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 30 октября 2024 года.

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По состоянию на 30 октября средняя цена на ячмень в Украине составляет 7 402 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине на 30 октября 2024 года
Средняя цена на ячмень в Украине на 30 октября 2024 года. Фото: tripoli.land

Цены на ячмень на последней неделе были нестабильными, но за последние дни наметилась тенденция к снижению. Так, во вторник, 22 октября, средняя цена тонны ячменя составила 7 313 грн. Это было самым низким показателем за 7 дней. В субботу, 26 октября, стоимость этого вида зерновых наоборот выросла до своего самого высокого уровня за неделю — 7 431 грн, однако уже во вторник, 29 октября, цены скорректировались до 7 402 грн. Такая цена ячменя зафиксирована и сегодня.

Цены на зерновые в Украине на 30 октября 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Педзин сообщил, что к началу войны украинские аграрии производили около 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время этот показатель снизился до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутреннего потребления требуется от 12 до 15 миллионов тонн, но большинство урожая идет на экспорт, причем 90% перевозится морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в октябре цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, сои и подсолнечника.

Украина аграрии цены в Украине экспорт зерна ячмень зерно

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