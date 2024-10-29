Ціни на зернові в Україні станом на 29 жовтня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Після тривалого періоду зростання в Україні почали падати ціни на кукурудзу. При цьому, попри повномасштабну війну, українські аграрії зібрали рекордний урожай зернових. За даними Мінагрополітики, станом на 24 жовтня вдалося зібрати 45,08 млн тонн зерна, що перевищує показники аналогічного періоду минулого року на 1,7 млн тонн.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 29 жовтня 2024 року.

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Станом на 29 жовтня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 8 381 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 29 жовтня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціни на кукурудзу не були стабільними. Так, у понеділок, 21 жовтня, середня ціна тонни кукурудзи становила 8 404 грн. У п'ятницю, 25 жовтня, вартість цієї культури зросла до свого максимуму за 7 днів — 8 431 грн. Втім, вже наступного дня, у суботу, 26 жовтня, ціна кукурудзи навпаки впала до найнижчого за тиждень рівня — 8 381 грн за тонну. Така вартість цієї зернової культури фіксується й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як ситуація в аграрному секторі України

Економіст Андрій Новак наголошує, що російське вторгнення завдало істотних збитків українському аграрному сектору. Серед втрат він виділяє обстріл сільськогосподарських угідь, руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та розкрадання зерна російськими військовими.

За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в жовтні ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, сої та соняшнику.