Цены на зерновые в Украине на 29 октября 2024 года

Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

После продолжительного периода роста в Украине начали падать цены на кукурузу. При этом несмотря на полномасштабную войну, украинские аграрии собрали рекордный урожай зерновых. По данным Минагрополитики, по состоянию на 24 октября удалось собрать 45,08 млн тонн зерна, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 1,7 млн тонн.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 29 октября 2024 года.

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По состоянию на 29 октября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 8 381 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 29 октября 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цены на кукурузу не были стабильными. Так, в понедельник, 21 октября, средняя цена тонны кукурузы составила 8 404 грн. В пятницу, 25 октября, стоимость этой культуры выросла до своего максимума за 7 дней — 8431 грн. Впрочем, уже на следующий день, в субботу, 26 октября, цена кукурузы наоборот упала до самого низкого уровня за неделю — 8 381 грн за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры фиксируется и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как ситуация в аграрном секторе Украины

Экономист Андрей Новак отмечает, что российское вторжение нанесло существенный ущерб украинскому аграрному сектору. Среди потерь выделяет обстрел сельскохозяйственных угодий, разрушение имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и хищение зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в октябре цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, сои и подсолнечника.