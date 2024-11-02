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Цены на подсолнечник — как подорожало зерно в начале ноября

2 ноября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 2 ноября 2024 года
Уборка урожая. Фото: HarvEast
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В начале ноября в Украине цены на подсолнечник снова выросли, что объясняется растущим спросом на растительное масло и ограниченными запасами этой культуры на рынке. Эксперты также отмечают, что снижение предложения из-за погодных условий в этом году дополнительно подталкивает стоимость подсолнечника вверх, создавая напряжение среди производителей масла и переработчиков.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 2 ноября 2024 года.

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По состоянию на 2 ноября средняя цена подсолнечника в Украине составляет 25 238 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит подсолнечник в Украине 2 ноября 2024 года
Средняя цена на подсолнечник в Украине
на 2 ноября. Скриншот: tripoli.land

За последнюю неделю средняя стоимость подсолнечника в Украине существенно выросла. В прошлую субботу, 26 октября, она составила 24 591 грн, а в среду, 30 октября, повысилась до 24 862 грн за тонну. В четверг, 31 октября, тонна этой зерновой культуры стоила уже 24 863 грн, а в пятницу, 1 ноября, подорожала до 25 238 грн. Такая цена на подсолнечник сохраняется и сегодня.

Как изменились цены на подсолнечник в Украине в начале ноября
Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что к началу войны украинские аграрии производили около 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время этот показатель снизился до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутреннего потребления необходимо от 12 до 15 миллионов тонн, однако большинство урожая уходит на экспорт, причем 90% перевозится морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, сои и кукурузы.

цены в Украине деньги подсолнечник аграрии сельское хозяйство зерно

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08:06 В Киеве возникли перебои со светом

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