Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow Цены на кукурузу — сколько стоит зерно в начале ноября arrow

Цены на кукурузу — сколько стоит зерно в начале ноября

3 ноября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 3 ноября 2024 года
Уборка урожая. Фото: Bloomberg
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В начале ноября цены на кукурузу в Украине остаются стабильными, невзирая на колебания на мировых рынках. Такая ситуация обусловлена стабильным спросом на внутреннем рынке, а также относительно высокими запасами урожая, что позволяет сохранять ценовое равновесие.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 3 ноября 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 3 ноября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 8 391 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит кукуруза в Украине 3 ноября
Средняя цена на кукурузу в Украине на 3 ноября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средние цены на кукурузу в последние дни почти не изменились. В прошлую субботу, 26 октября, тонна кукурузы стоила 8 381 грн, а во вторник, 29 октября, — 8 357 грн. В среду, 30 октября, стоимость этой агрокультуры составила уже 8 390 грн за тонну, а в субботу, 2 ноября, — 8 391 грн за тонну. Такая цена кукурузы фиксируется и сегодня.

Как изменились цены на кукурузу за неделю
Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сказал, что к началу полномасштабной войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур, однако эти объемы сократились до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутренних нужд Украине нужно от 12 до 15 миллионов тонн, но большинство урожая экспортируется. В настоящее время 90% экспортируемой продукции перевозится морским путем.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал Пендзин.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и ячменя.

цены в Украине кукуруза деньги сельское хозяйство зерно

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:02 В Чернигове женщина похитила из магазина куртку — приговор суда

08:01 Южная Корея может увеличить помощь Украине, — ISW

07:44 В Киеве упали обломки беспилотника — фото последствий

07:30 Повестки с задержкой по почте — могут ли за них штрафовать

07:21 В Харькове судили монаха-рецидивиста — выманивал в церкви деньги

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

07:15 Стало известно, попал ли Довбик в заявку на следующий матч Ромы

07:01 Клиенты ПриватБанка не могут снять деньги за границей — детали

06:40 Цены на медь в ноябре — сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:30 Выплаты родственникам на похорон воина — размер денежной помощи

06:30 Цены на кукурузу — сколько стоит зерно в начале ноября

08:02 В Чернигове женщина похитила из магазина куртку — приговор суда

08:01 Южная Корея может увеличить помощь Украине, — ISW

07:44 В Киеве упали обломки беспилотника — фото последствий

07:30 Повестки с задержкой по почте — могут ли за них штрафовать

07:21 В Харькове судили монаха-рецидивиста — выманивал в церкви деньги

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

07:15 Стало известно, попал ли Довбик в заявку на следующий матч Ромы

07:01 Клиенты ПриватБанка не могут снять деньги за границей — детали

06:40 Цены на медь в ноябре — сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:30 Выплаты родственникам на похорон воина — размер денежной помощи

06:30 Цены на кукурузу — сколько стоит зерно в начале ноября

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Text

15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд