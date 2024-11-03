Цены на зерновые в Украине по состоянию на 3 ноября 2024 года

Уборка урожая. Фото: Bloomberg

В начале ноября цены на кукурузу в Украине остаются стабильными, невзирая на колебания на мировых рынках. Такая ситуация обусловлена стабильным спросом на внутреннем рынке, а также относительно высокими запасами урожая, что позволяет сохранять ценовое равновесие.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 3 ноября 2024 года.

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По состоянию на 3 ноября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 8 391 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 3 ноября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средние цены на кукурузу в последние дни почти не изменились. В прошлую субботу, 26 октября, тонна кукурузы стоила 8 381 грн, а во вторник, 29 октября, — 8 357 грн. В среду, 30 октября, стоимость этой агрокультуры составила уже 8 390 грн за тонну, а в субботу, 2 ноября, — 8 391 грн за тонну. Такая цена кукурузы фиксируется и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сказал, что к началу полномасштабной войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур, однако эти объемы сократились до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутренних нужд Украине нужно от 12 до 15 миллионов тонн, но большинство урожая экспортируется. В настоящее время 90% экспортируемой продукции перевозится морским путем.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал Пендзин.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и ячменя.