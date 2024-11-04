Ціни на зернові в Україні станом на 4 листопада 2024 року

Збір врожаю. Фото: Bloomberg

На початку листопада ціни на ячмінь в Україні залишаються стабільними, зокрема завдяки збалансованій пропозиції на ринку та помірному попиту з боку аграріїв. Попри сезонні коливання, виробники демонструють оптимізм щодо подальших продажів, що сприяє утриманню цін на рівні попередніх місяців.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 4 листопада 2024 року.

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Станом на 4 листопада середня ціна на ячмінь в Україні становить 7497 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 4 листопада 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на ячмінь за останній тиждень незначно підвищилась. Минулого понеділка, 28 жовтня, тонна зерна коштувала 7431 грн, а у вівторок, 29 жовтня, — 7402 грн. В середу, 30 жовтня, вартість ячменю становила вже 7492 грн за тонну, а в суботу, 2 листопада, вона змінилась до 7497 грн за тонну. Така ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зерна

Економічний експерт Андрій Новак розповів про значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор внаслідок російського вторгнення. Серед них — обстріл сільськогосподарських угідь, знищення майна, блокада портів, пошкодження портової інфраструктури та розкрадання зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, і намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — пояснив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, пшениці та кукурудзи.