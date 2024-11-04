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Цены на ячмень — сколько стоит зерно в начале ноября

4 ноября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 4 ноября 2024 года
Уборка урожая. Фото: Bloomberg
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В начале ноября цены на ячмень в Украине остаются стабильными, в частности благодаря сбалансированному предложению на рынке и умеренному спросу со стороны аграриев. Несмотря на сезонные колебания, производители демонстрируют оптимизм по поводу дальнейших продаж, что способствует удержанию цен на уровне предыдущих месяцев.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 4 ноября 2024 года.

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По состоянию на 4 ноября средняя цена на ячмень в Украине составляет 7497 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит ячмень в Украине 4 ноября 2024 года
Средняя цена на ячмень в Украине на 4 ноября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на ячмень за последнюю неделю повысилась незначительно. В прошлый понедельник, 28 октября, тонна зерна стоила 7431 грн, а во вторник, 29 октября, — 7402 грн. В среду, 30 октября, стоимость ячменя составляла уже 7492 грн за тонну, а в субботу, 2 ноября, она изменилась до 7497 грн за тонну. Такая цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Как изменились цены на ячмень в начале ноября
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерна

Экономический эксперт Андрей Новак рассказал о значительных убытках, которые понес украинский аграрный сектор в результате российского вторжения. Среди них обстрел сельскохозяйственных угодий, уничтожение имущества, блокада портов, повреждение портовой инфраструктуры и хищение зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — пояснил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и кукурузы.

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