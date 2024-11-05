Ціни на зернові в Україні станом на 5 листопада 2024 року

Збирання врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні досить відчутно впали ціни на сою. Як зазначають аналітики, зниження вартості цієї зернової культури останніми днями зумовлене збільшенням пропозиції дешевої сої з США на світовому ринку. Крім того, за прогнозами, у 2024/25 роках виробництво сої збільшить Бразилія.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 5 листопада 2024 року.

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Станом на 5 листопада середня ціна на сою в Україні становить 19 009 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 16 жовтня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останніх днів ціни на сою в Україні переважно падали. За тиждень вартість тонни цієї зернової культури впала на 3,5%. Так, у понеділок, 28 жовтня, ціна сої дорівнювала 19 697 грн за тонну, що становило тижневий максимум. Упродовж 5 днів її вартість знижувалась або залишалась на рівні попереднього дня. Свого мінімуму за 7 днів ціни на сою сягнули у суботу, 2 листопада. В цей день вартість цієї зернової культури впала до 19 009 грн за тонну. Така ціна сої зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що до початку війни українські аграрії виробляли 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Однак через втрату посівних площ на сході країни обсяги скоротилися до 78 мільйонів тонн. Для внутрішніх потреб Україні потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, а більшість урожаю йде на експорт. Наразі 90% експортованої продукції транспортується морем.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав Пендзин.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, пшениці та кукурудзи.