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В Украине упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

5 ноября 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 5 ноября 2024 года
Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В Украине достаточно ощутимо упали цены на сою. Как отмечают аналитики, снижение стоимости этой зерновой культуры в последние дни обусловлено увеличением предложения дешевой сои из США на мировом рынке. Кроме того, по прогнозам, в 2024/25 годах производство сои увеличит Бразилия.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 5 ноября 2024 года.

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По состоянию на 5 ноября средняя цена на сою в Украине составляет 19 009 грн за тонну вместе с НДС.

Анализ цен на сою в Украине по состоянию на 5 ноября 2024 года
Средняя цена на сою в Украине на 16 октября 2024 года. Фото: tripoli.land

За последние дни цены на сою в Украине преимущественно падали. За неделю стоимость тонны этой зерновой культуры упала на 3,5%. Так, в понедельник, 28 октября, цена сои была равна 19 697 грн за тонну, что составляло недельный максимум. В течение пяти дней ее стоимость снижалась или оставалась на уровне предыдущего дня. Своего минимума за семь дней цены на сою достигли в субботу, 2 ноября. В этот день стоимость этой зерновой культуры упала до 19 009 грн за тонну. Такая цена сои зафиксирована и сегодня.

В Украине упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре - фото 2
Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Однако из-за потери посевных площадей на востоке страны объемы сократились до 78 миллионов тонн. Для внутренних нужд Украине нужно от 12 до 15 миллионов тонн, а большинство урожая идет на экспорт. В настоящее время 90% экспортируемой продукции транспортируется по морю.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Пендзин.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, пшеницы и кукурузы.

Украина аграрии цены в Украине экспорт зерна зерно соя

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