Ціни на соняшник та зернові в Україні станом на 12 листопада 2024 року

Жнива в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні продовжують зростати ціни на зернові. Соняшник не є винятком. Вартість цієї зернової культури останніми днями переважно збільшується. Аналітики зазначають, що до зростання цін, які близькі до історичного максимуму, призвела обмежена пропозиція соняшнику, особливо з високим вмістом олії.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 12 листопада 2024 року.

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Станом на 12 листопада середня ціна соняшнику в Україні становить 25 441 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 12 листопада 2024 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень вартість соняшнику в Україні зросла на 0,7%. Так, у понеділок, 4 листопада, ціна соняшнику була на тижневому мінімумі та становила 25 240 грн за тонну. Протягом майже всього тижня вартість цієї зернової культури зростала або залишалась на рівні попереднього дня. У суботу, 9 листопада, ціни на соняшник зросли до свого тижневого максимуму — 25 468 грн. Втім, вже наступного дня, 10 листопада, вартісність цієї зернової культури скоригувалась до 25 441 грн. Така ціна на соняшник зберігається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пєндзін повідомив, що до початку війни українські аграрії виробляли близько 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Нині цей обсяг скоротився до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для внутрішнього споживання потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, проте більшість урожаю йде експорт, причому 90% перевозиться морським транспортом

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в листопаді ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, сої та кукурудзи.