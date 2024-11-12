Цены на подсолнечник и зерновые в Украине на 12 ноября 2024 года

Жатва в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине продолжают расти цены на зерновые. Подсолнечник не исключение. Стоимость этой зерновой культуры в последние дни в основном увеличивается. Аналитики отмечают, что рост цен, близкий к историческому максимуму, привело ограниченное предложение подсолнечника, особенно с высоким содержанием масла.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 12 ноября 2024 года.

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По состоянию на 12 ноября средняя цена подсолнечника в Украине составляет 25 441 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 12 ноября 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю стоимость подсолнечника в Украине выросла на 0,7%. Так, в понедельник, 4 ноября, цена подсолнечника была на недельном минимуме и составляла 25 240 грн за тонну. В течение почти недели стоимость этой зерновой культуры росла или оставалась на уровне предыдущего дня. В субботу, 9 ноября, цены на подсолнечник выросли до своего недельного максимума — 25 468 грн. Впрочем, уже на следующий день, 10 ноября, стоимость этой зерновой культуры скорректировалась до 25 441 грн. Такая цена на подсолнечник сохраняется и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что к началу войны украинские аграрии производили около 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время этот объем сократился до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутреннего потребления требуется от 12 до 15 миллионов тонн, однако большинство урожая идет на экспорт, причем 90% перевозится морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в ноябре цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, сои и кукурузы.