Ціни на зернові в Україні 10 листопада 2024 року

Збір врожаю сої. Фото: ThinkstockPhotos

Ціни на сою в Україні продовжують знижуватися, що зумовлено кількома факторами. Серед основних причин — збільшення обсягів урожаю, зокрема через покращення умов для вирощування, а також зниження попиту на світових ринках. Додатково зниження вартості сої пов'язано з певною нестабільністю на глобальних аграрних ринках, що впливає на експортні можливості України.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 10 листопада 2024 року.

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Станом на 10 листопада середня ціна на сою в Україні становить 18 515 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 10 листопада 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на сою в Україні продовжує знижуватись. З минулої суботи, 2 листопада, до вівторка, 5 листопада, тонна цієї зернової культури коштувала 19 009 грн, але в середу, 6 листопада, вартість знизилась до 18 714 грн за тонну. В четвер, 7 листопада, ціна на сою становила 18 709 грн за тонну, а в суботу, 9 листопада, — 18 515 грн за тонну. Така вартість сої зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

За словами економіста Андрія Новака, російське вторгнення завдало значних втрат аграрному сектору України. Серед ключових збитків — не тільки руйнування сільськогосподарських угідь і знищення майна, але й блокування портів, пошкодження їх інфраструктури та викрадення зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які ціни на соняшник у листопаді. Ще ми розповідали, скільки коштує тонна пшениці, ячменю та кукурудзи в Україні.