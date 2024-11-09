Ціни на зернові в Україні станом на 9 листопада 2024 року

Комбайни в полях на Одещині. Фото: Новини.LIVE

На початку листопада в Україні спостерігається зростання цін на ячмінь. Причиною цього є збільшення попиту на зернові в умовах скорочення пропозиції, спричиненого зменшенням запасів на складах та обмеженими обсягами нових поставок. Також на ринок впливають труднощі в логістиці та нестабільність через ситуацію в агросекторі, що додатково сприяє підвищенню вартості.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 9 листопада 2024 року.

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Станом на 9 листопада середня ціна на ячмінь в Україні становить 7 538 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 9 листопада 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на ячмінь продовжує зростати. Минулої суботи, 2 листопада, вона становила 7 497 грн за тонну і трималась на такому рівні до вівторка, 5 листопада, коли вартість цієї агрокультури зросла до 7 532 грн за тонну. Наступного дня, 6 листопада, тонна ячменю коштувала вже 7 538 грн. Така ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зерна

Економічний експерт Андрій Новак розповів про значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор внаслідок російського вторгнення. Серед них — обстріл сільськогосподарських угідь, знищення майна, блокада портів, пошкодження портової інфраструктури та розкрадання зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, і намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — пояснив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в листопаді ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, пшениці та кукурудзи.