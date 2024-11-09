Цены на зерновые в Украине по состоянию на 9 ноября 2024 года

Комбайны в полях в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

В начале ноября в Украине наблюдается рост цен на ячмень. Причиной тому является увеличение спроса на зерновые в условиях сокращения предложения, вызванного уменьшением запасов на складах и ограниченными объемами новых поставок. Также на рынок влияют трудности в логистике и нестабильности из-за ситуации в агросекторе, что дополнительно способствует повышению стоимости.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 9 ноября 2024 года.

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По состоянию на 9 ноября средняя цена на ячмень в Украине составляет 7 538 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 9 ноября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на ячмень продолжает расти. В прошлую субботу, 2 ноября, она составляла 7 497 грн за тонну и держалась на таком уровне до вторника, 5 ноября, когда стоимость этой агрокультуры выросла до 7 532 грн за тонну. На следующий день, 6 ноября, тонна ячменя стоила уже 7 538 грн. Такая цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерна

Экономический эксперт Андрей Новак рассказал о значительных убытках, которые понес украинский аграрный сектор в результате российского вторжения. Среди них обстрел сельскохозяйственных угодий, уничтожение имущества, блокада портов, повреждение портовой инфраструктуры и хищение зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — пояснил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в ноябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и кукурузы.