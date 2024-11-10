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Соя сильно упала в цене — сколько стоит зерно в ноябре

10 ноября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине 10 ноября 2024 года
Сбор урожая сои. Фото: ThinkstockPhotos
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на сою в Украине продолжают снижаться, что обусловлено несколькими факторами. Среди основных причин — увеличение объемов урожая, в частности улучшение условий для выращивания, а также снижение спроса на мировых рынках. Дополнительно снижение стоимости сои связано с определенной нестабильностью на глобальных аграрных рынках, что влияет на экспортные возможности Украины.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 10 ноября 2024 года.

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По состоянию на 10 ноября средняя цена на сою в Украине составляет 18 515 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит соя в Украине 10 ноября 2024 года
Средняя цена на сою в Украине на 10 ноября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на сою в Украине продолжает снижаться. С минувшей субботы, 2 ноября, ко вторнику, 5 ноября, тонна этой зерновой культуры стоила 19 009 грн, но в среду, 6 ноября, стоимость снизилась до 18 714 грн за тонну. В четверг, 7 ноября, цена на сою составила 18 709 грн за тонну, а в субботу, 9 ноября, — 18 515 грн за тонну. Такая стоимость сои зафиксирована и сегодня.

Как изменились цены на сою за неделю в ноябре
Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, российское вторжение нанесло значительные потери аграрному сектору Украины. Среди ключевых убытков — не только разрушение сельскохозяйственных угодий и уничтожение имущества, но и блокирование портов, повреждение их инфраструктуры и похищение зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник в ноябре. Еще мы рассказывали, сколько стоит тонна пшеницы, ячменя и кукурузы в Украине.

цены в Украине соя деньги аграрии сельское хозяйство зерно

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Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь — сколько стоит металлолом в ноябре

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