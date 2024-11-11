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В Україні впали ціни на пшеницю — скільки коштує зерно

11 листопада 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 11 листопада 2024 року
Комбайн у полі. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на пшеницю в Україні знизилися за останні кілька днів, що стало результатом як змін на міжнародних ринках, так і збільшення пропозиції на внутрішньому ринку. Фермери скоригували свої ціни через стабілізацію курсу гривні та менш активний попит на зернові.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 11 листопада.

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Станом на 11 листопада 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 8 696 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує пшениця 11 листопада
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 11 листопада. Скриншот: tripoli.land

Середня вартість пшениці за останні дні дещо знизилась. У суботу, 2 листопада, ціна пшениці становила 8 745 грн за 1 тонну. У вівторок, 5 листопада, вартість цієї зернової культури впала на 1 гривню, а станом на середу, 6 листопада, становила 8 713 грн. Наступного дня ця зернова культура коштувала 8 704 грн за тонну, а в п'ятницю, 8 листопада, — 8 713 грн. В суботу, 9 листопада, ціна пшениці знизилась до 8 696 грн за тонну і залишається на такому рівні і сьогодні.

Як змінились ціни на пшеницю за тиждень
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак зазначив, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України знадобиться сума в діапазоні від 56 до 60 мільярдів доларів. Попри значні руйнування, аграрний сектор країни поступово відновлюється, про що свідчать зростання посівних площ та збільшення врожаю минулого року.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в листопаді ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, сої та кукурудзи.

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16:43 На Одещині затримали міжрегіональну групу ухилянтів — відео

16:30 СБУ розкрила нові схеми ухилення від мобілізації через МСЕК

16:12 Зеленський провів засідання Ставки — що обговорювали

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

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