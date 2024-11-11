Цены на зерновые в Украине по состоянию на 11 ноября 2024 года

Комбайн в поле. Фото: УНІАН

Цены на пшеницу в Украине снизились за последние несколько дней, что явилось результатом как изменений на международных рынках, так и увеличения предложения на внутреннем рынке. Фермеры скорректировали свои цены из-за стабилизации курса гривны и менее активного спроса на зерновые.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 11 ноября.

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По состоянию на 11 ноября 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 8 696 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 11 ноября. Скриншот: tripoli.land

Средняя стоимость пшеницы в последние дни несколько снизилась. В субботу, 2 ноября, цена пшеницы составила 8 745 грн за 1 тонну. Во вторник, 5 ноября, стоимость этой зерновой культуры упала на 1 гривну, а по состоянию на среду, 6 ноября, составила 8 713 грн. На следующий день эта зерновая культура обошлась в 8 704 грн за тонну, а в пятницу, 8 ноября, — 8 713 грн. В субботу, 9 ноября, цена пшеницы снизилась до 8 696 грн за тонну и остается на таком уровне и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак отметил, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины потребуется сумма от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на значительные разрушения, аграрный сектор страны постепенно восстанавливается, о чем свидетельствует рост посевных площадей и урожай прошлого года.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в ноябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, сои и кукурузы.