Ціни на зернові в Україні станом на 14 листопада 2024 року

Збирання врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні знову почали зростати ціни на ячмінь. Експерти зазначають, що наразі в Україні ціни на фуражний ячмінь залишаються переважно стабільними. При цьому деякі компанії продовжували встановлювати максимальні закупівельні ціни, прагнучи залучити додаткові обсяги сировини. Однак більшість переробників мали достатні запаси зерна для роботи в середньостроковій перспективі, тому не виявляли великого інтересу до нових закупівель.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 14 листопада 2024 року.

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Станом на 14 листопада середня ціна на ячмінь в Україні становить 7 581 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на

30 жовтня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Ціни на ячмінь упродовж останнього тижня були напрочуд стабільними, але за останні дні намітилась тенденція до зростання. Так, у середу, 6 листопада, середня ціна тонни ячменю становила 7 538 грн. Це було найнижчим показником за 7 днів. Протягом тижня вартість цієї зернової культури майже не змінювалась. У вівторок, 12 листопада, ціна ячменю зросла до свого максимуму — 7 581 грн. Така вартість ячменю тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак заявив, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно від 56 до 60 мільярдів доларів. Попри значні руйнування, аграрний сектор країни поступово відновлюється, що підтверджується збільшенням посівних площ та добрим урожаєм.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в листопаді ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, сої та кукурудзи.