Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow В Україні дорожчає ячмінь — ціни на зернові у листопаді arrow

В Україні дорожчає ячмінь — ціни на зернові у листопаді

14 листопада 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 14 листопада 2024 року
Збирання врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

В Україні знову почали зростати ціни на ячмінь. Експерти зазначають, що наразі в Україні ціни на фуражний ячмінь залишаються переважно стабільними. При цьому деякі компанії продовжували встановлювати максимальні закупівельні ціни, прагнучи залучити додаткові обсяги сировини. Однак більшість переробників мали достатні запаси зерна для роботи в середньостроковій перспективі, тому не виявляли великого інтересу до нових закупівель.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 14 листопада 2024 року.

Читайте також:

Станом на 14 листопада середня ціна на ячмінь в Україні становить 7 581 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 14 листопада 2024 року
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на
30 жовтня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Ціни на ячмінь упродовж останнього тижня були напрочуд стабільними, але за останні дні намітилась тенденція до зростання. Так, у середу, 6 листопада, середня ціна тонни ячменю становила 7 538 грн. Це було найнижчим показником за 7 днів. Протягом тижня вартість цієї зернової культури майже не змінювалась. У вівторок, 12 листопада, ціна ячменю зросла до свого максимуму — 7 581 грн. Така вартість ячменю тримається й сьогодні.

Ціни на зернові в Україні станом на 14 листопада 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак заявив, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно від 56 до 60 мільярдів доларів. Попри значні руйнування, аграрний сектор країни поступово відновлюється, що підтверджується збільшенням посівних площ та добрим урожаєм.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в листопаді ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменюсої та кукурудзи.

Україна ціни в Україні зерно експорт зерна аграрії ячмінь

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:48 Українці стали менше допомагати ЗСУ — як змінились донати

08:37 Війська КНДР розгорнули бойові дії на Курщині, — ISW

08:30 Кому з чоловіків не потрібно проходити ВЛК у листопаді 2024 року

08:25 Площа розмінованих територій України майже, як Бельгія

08:25 Запис в електронну чергу до ТЦК та СП — покрокова інструкція

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

08:21 США виділили Україні новий пакет допомоги — куди підуть кошти

08:05 У Трампа готують звільнення офіцерів Пентагону, — Reuters

08:02 Замість будівництва на фронт — РФ відправляє в армію мігрантів

08:02 На Черкащині чоловік не з'явився до ТЦК, бо хворів — рішення суду

08:00 Грошова допомога на навчання — хто з українців може отримати

08:48 Українці стали менше допомагати ЗСУ — як змінились донати

08:37 Війська КНДР розгорнули бойові дії на Курщині, — ISW

08:30 Кому з чоловіків не потрібно проходити ВЛК у листопаді 2024 року

08:25 Площа розмінованих територій України майже, як Бельгія

08:25 Запис в електронну чергу до ТЦК та СП — покрокова інструкція

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

08:21 США виділили Україні новий пакет допомоги — куди підуть кошти

08:05 У Трампа готують звільнення офіцерів Пентагону, — Reuters

08:02 Замість будівництва на фронт — РФ відправляє в армію мігрантів

08:02 На Черкащині чоловік не з'явився до ТЦК, бо хворів — рішення суду

08:00 Грошова допомога на навчання — хто з українців може отримати

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

Text

08:00 Умєров зробив заяву про терміни мобілізації — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

Text

21:22 Нардепка припустила, коли в Україні можуть відбутися вибори

Text

18:07 Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко пояснила, чому не варто говорити про вибори, поки війна

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

Text

13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

Text

13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

Text

13:16 Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком