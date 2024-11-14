Цены на зерновые в Украине по состоянию на 14 ноября 2024 года

Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине снова начали расти цены на ячмень. Эксперты отмечают, что в настоящее время в Украине цены на фуражный ячмень остаются преимущественно стабильными. При этом некоторые компании продолжали устанавливать максимальные закупочные цены, стремясь привлечь дополнительные объемы сырья. Однако большинство переработчиков имели достаточные запасы зерна для работы в среднесрочной перспективе, поэтому не проявляли большого интереса к новым закупкам.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 14 ноября 2024 года.

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По состоянию на 14 ноября средняя цена на ячмень в Украине составляет 7581 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 30 октября 2024 года. Фото: tripoli.land

Цены на ячмень на протяжении последней недели были удивительно стабильными, но за последние дни наметилась тенденция к росту. Так, в среду, 6 ноября, средняя цена тонны ячменя составила 7 538 грн. Это было самым низким показателем за 7 дней. В течение недели стоимость этой зерновой культуры почти не изменялась. Во вторник, 12 ноября, цена ячменя выросла до своего максимума — 7 581 грн. Такая стоимость ячменя зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак заявил, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины необходимо от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на значительные разрушения аграрный сектор страны постепенно восстанавливается, что подтверждается увеличением посевных площадей и хорошим урожаем.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в ноябре цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, сои и кукурузы.