Цены на зерновые в Украине — сколько стоит подсолнечник 17 ноября

Уборка урожая. Фото: УНІАН

Цена на подсолнечник в Украине в ноябре немного снизилась за последнюю неделю. Основной причиной стало уменьшение спроса на масличную культуру, поскольку переработчики уже заполнили свои запасы после завершения сбора урожая. Кроме того, снижение стоимости вызвано постепенной стабилизацией цен на международных рынках, что влияет на отечественный рынок.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 17 ноября 2024 года.

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По состоянию на 17 ноября средняя цена подсолнечника в Украине составляет 25 274 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 17 ноября. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена подсолнечника за последнюю неделю несколько снизилась. В минувшее воскресенье, 10 ноября, стоимость зерна составила 25 441 грн за тонну, а во вторник, 12 ноября, — 25 579 грн за тонну. В четверг, 14 ноября, тонна этой зерновой культуры стоила 25 618 грн, а на следующий день – 25 506 грн. В субботу, 16 ноября, цена на подсолнечник составила уже 25 274 грн за тонну и остается на таком уровне и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что к началу войны украинские аграрии производили около 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время этот объем сократился до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутреннего потребления требуется от 12 до 15 миллионов тонн, однако большинство урожая идет на экспорт, причем 90% перевозится морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в ноябре цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, сои и кукурузы.