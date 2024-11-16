Ціни на зернові в Україні — скільки коштує пшениця 16 листопада 2024 року

Збір врожая пшениці. Фото: УНІАН

Ціни на пшеницю в Україні за останні дні демонструють незначне зростання після невеликих коливань. Однак загалом вартість зерна залишилася майже незмінною. Серед причин такої динаміки експерти називають стабільний попит на внутрішньому ринку, незначні зміни експортних умов і сезонні фактори.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 16 листопада.

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Станом на 16 листопада 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 8 706 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 16 листопада. Скриншот: tripoli.land

Середня вартість пшениці за останні дні майже не змінилась. Минулої суботи, 9 листопада, ціна пшениці становила 8 696 грн за тонну, а у вівторок, 12 листопада, — 8 701 грн за тонну. У четвер, 14 листопада, тонна цієї агрокультури коштувала 8 712 грн, а в п'ятницю, 15 листопада, — 8 706 грн. Така вартість пшениці зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак зазначив, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України знадобиться сума в діапазоні від 56 до 60 мільярдів доларів. Попри значні руйнування, аграрний сектор країни поступово відновлюється, про що свідчать зростання посівних площ та збільшення врожаю минулого року.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в листопаді ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, сої та кукурудзи.