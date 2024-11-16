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В Украине обновили цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна

16 ноября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине — сколько стоит пшеница 16 ноября 2024 года
Сбор урожая пшеницы. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на пшеницу в Украине в последние дни демонстрируют незначительный рост после небольших колебаний. Однако в целом стоимость зерна осталась почти неизменной. Среди причин такой динамики эксперты называют стабильный спрос на внутреннем рынке, незначительные изменения в экспортных условиях и сезонные факторы.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 16 ноября.

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По состоянию на 16 ноября 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 8 706 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит тонна пшеницы 16 ноября 2024 года в Украине
Средняя цена на пшеницу в Украине на 16 ноября. Скриншот: tripoli.land

Средняя стоимость пшеницы в последние дни почти не изменилась. В прошлую субботу, 9 ноября, цена пшеницы составила 8 696 грн за тонну, а во вторник, 12 ноября, — 8 701 грн за тонну. В четверг, 14 ноября, тонна этой агрокультуры стоила 8 712 грн, а в пятницу, 15 ноября, — 8 706 грн. Такая стоимость пшеницы зафиксирована и сегодня.

Как изменились цены на пшеницу в середине ноября
Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак отметил, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины потребуется сумма от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на значительные разрушения, аграрный сектор страны постепенно восстанавливается, о чем свидетельствует рост посевных площадей и урожай прошлого года.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в ноябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, сои и кукурузы.

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