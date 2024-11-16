Цены на зерновые в Украине — сколько стоит пшеница 16 ноября 2024 года

Сбор урожая пшеницы. Фото: УНІАН

Цены на пшеницу в Украине в последние дни демонстрируют незначительный рост после небольших колебаний. Однако в целом стоимость зерна осталась почти неизменной. Среди причин такой динамики эксперты называют стабильный спрос на внутреннем рынке, незначительные изменения в экспортных условиях и сезонные факторы.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 16 ноября.

Читайте также:

По состоянию на 16 ноября 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 8 706 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 16 ноября. Скриншот: tripoli.land

Средняя стоимость пшеницы в последние дни почти не изменилась. В прошлую субботу, 9 ноября, цена пшеницы составила 8 696 грн за тонну, а во вторник, 12 ноября, — 8 701 грн за тонну. В четверг, 14 ноября, тонна этой агрокультуры стоила 8 712 грн, а в пятницу, 15 ноября, — 8 706 грн. Такая стоимость пшеницы зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак отметил, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины потребуется сумма от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на значительные разрушения, аграрный сектор страны постепенно восстанавливается, о чем свидетельствует рост посевных площадей и урожай прошлого года.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в ноябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, сои и кукурузы.