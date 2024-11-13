Ціни на зернові в Україні станом на 13 листопада 2024 року

Збирання врожаю. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні поступово знижуються ціни на кукурудзу. Як зазначають аналітики, на європейському ринку фізичний попит на кукурудзу повністю покривається внутрішнім виробництвом та імпортом із Бразилії та США. Водночас в Україні ціни на кукурудзу в портах Чорного моря впали через зниження експортного попиту.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 13 листопада 2024 року.

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Станом на 13 листопада середня ціна на кукурудзу в Україні становить 8 368 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 13 листопада 2024 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень ціни на кукурудзу дещо впали. Так, у вівторок, 5 листопада, середня ціна тонни кукурудзи становила 8 391 грн. У п'ятницю, 8 листопада, вартість цієї культури зросла до свого максимуму за 7 днів — 8 406 грн. Втім, вже наступного дня ціна кукурудзи почала падати. До найнижчого за тиждень рівня — 8 368 грн за тонну — вона впала у вівторок, 12 листопада. Така вартість цієї зернової культури фіксується й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як ситуація в аграрному секторі України

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що до початку війни українські аграрії виробляли близько 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Нині цей обсяг зменшився до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для внутрішнього споживання потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, але більшість урожаю йде експорт, причому 90% перевозиться морським транспортом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав Пендзин.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в листопаді ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, сої та кукурудзи.