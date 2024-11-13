Цены на зерновые в Украине по состоянию на 13 ноября 2024 года

Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине постепенно снижаются цены на кукурузу. Как отмечают аналитики, на европейском рынке физический спрос на кукурузу полностью покрывается внутренним производством и импортом из Бразилии и США. В то же время в Украине цены на кукурузу в портах Черного моря упали из-за снижения экспортного спроса.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 13 ноября 2024 года.

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По состоянию на 13 ноября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 8 368 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 13 ноября 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цены на кукурузу несколько упали. Так, во вторник, 5 ноября, средняя цена тонны кукурузы составила 8 391 грн. В пятницу, 8 ноября, стоимость этой культуры выросла до своего максимума за 7 дней — 8 406 грн. Впрочем, уже на следующий день цена кукурузы начала падать. До самого низкого за неделю уровня — 8 368 грн за тонну — она упала во вторник, 12 ноября. Такая стоимость этой зерновой культуры фиксируется и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как ситуация в аграрном секторе Украины

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что к началу войны украинские аграрии производили около 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время этот объем уменьшился до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутреннего потребления требуется от 12 до 15 миллионов тонн, но большинство урожая идет на экспорт, причем 90% перевозится морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Пендзин.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в ноябре цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, сои и кукурузы.