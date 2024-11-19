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Ціни на ячмінь продовжують рости — скільки коштують зернові

19 листопада 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 19 листопада 2024 року
Збирання врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

В Україні продовжують зростати ціни на ячмінь. Аналітики зазначають, що минулого тижня ціни на основні сільськогосподарські культури, такі як кукурудза, пшениця, соняшник та соя були нестабільними. Проте динаміка на ринках України та ЄС була різною через різні чинники попиту та пропозиції.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 19 листопада 2024 року.

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Станом на 19 листопада середня ціна на ячмінь в Україні становить 7 660 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 19 листопада 2024 року
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на
19 листопада 2​024 року. Фото: tripoli.land

Ціни на ячмінь упродовж останнього тижня зростали декілька разів. Так, у понеділок, 11 листопада, середня ціна тонни ячменю становила 7 539 грн. Це було найнижчим показником за 7 днів. У п'ятницю, 15 листопада, ціна ячменю суттєво зросла — до 7 650 грн. Наступного дня, у суботу, 16 листопада, вартість цієї зернової культури зросла до свого тижневого максимуму — 7 660 грн за тонну. Такі ціни на ячмінь тримаються й сьогодні.

Ціни на зернові в Україні станом на 19 листопада 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак зазначив, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно від 56 до 60 мільярдів доларів. Втім,  попри значні руйнування, аграрний сектор країни поступово відновлюється, що підтверджується збільшенням посівних площ та добрими врожаями.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в листопаді ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзисої та соняшнику.

Україна ціни в Україні зерно експорт зерна аграрії ячмінь

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