Ціни на зернові в Україні станом на 19 листопада 2024 року

Ціни на ячмінь продовжують рости — скільки коштують зернові
В Україні продовжують зростати ціни на ячмінь. Аналітики зазначають, що минулого тижня ціни на основні сільськогосподарські культури, такі як кукурудза, пшениця, соняшник та соя були нестабільними. Проте динаміка на ринках України та ЄС була різною через різні чинники попиту та пропозиції.
Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 19 листопада 2024 року.
Станом на 19 листопада середня ціна на ячмінь в Україні становить 7 660 грн за тонну разом з ПДВ.
Як війна з Росією вплинула на експорт зерна
Економіст Андрій Новак зазначив, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно від 56 до 60 мільярдів доларів. Втім, попри значні руйнування, аграрний сектор країни поступово відновлюється, що підтверджується збільшенням посівних площ та добрими врожаями.
"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — підкреслив експерт.
Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в листопаді ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, сої та соняшнику.
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