Цены на зерновые в Украине на 19 ноября 2024 года

Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоят зерновые
В Украине продолжают расти цены на ячмень. Аналитики отмечают, что на прошлой неделе цены на основные сельскохозяйственные культуры, такие как кукуруза, пшеница, подсолнечник и соя были нестабильны. Однако динамика на рынках Украины и ЕС была разной из-за различных факторов спроса и предложения.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 19 ноября 2024 года.
По состоянию на 19 ноября средняя цена на ячмень в Украине составляет 7 660 грн за тонну вместе с НДС.
Как война с Россией повлияла на экспорт зерна
Экономист Андрей Новак отметил, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины требуется от 56 до 60 миллиардов долларов. Впрочем, несмотря на значительные разрушения аграрный сектор страны постепенно восстанавливается, что подтверждается увеличением посевных площадей и хорошими урожаями.
"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — подчеркнул эксперт.
Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в ноябре цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, сои и подсолнечника.
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