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Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоят зерновые

19 ноября 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 19 ноября 2024 года
Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В Украине продолжают расти цены на ячмень. Аналитики отмечают, что на прошлой неделе цены на основные сельскохозяйственные культуры, такие как кукуруза, пшеница, подсолнечник и соя были нестабильны. Однако динамика на рынках Украины и ЕС была разной из-за различных факторов спроса и предложения.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 19 ноября 2024 года.

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По состоянию на 19 ноября средняя цена на ячмень в Украине составляет 7 660 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине на 19 ноября 2024 года
Средняя цена на ячмень в Украине
19 ноября 2024 года. Фото: tripoli.land

Цены на ячмень в течение последней недели росли несколько раз. Так, в понедельник, 11 ноября, средняя цена тонны ячменя составила 7 539 грн. Это было самым низким показателем за 7 дней. В пятницу, 15 ноября, цена ячменя существенно выросла — до 7 650 грн. На следующий день, в субботу, 16 ноября, стоимость этой зерновой культуры выросла до недельного максимума — 7 660 грн за тонну. Такие цены на ячмень держатся и сегодня.

Цены на зерновые в Украине на 19 ноября 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак отметил, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины требуется от 56 до 60 миллиардов долларов. Впрочем, несмотря на значительные разрушения аграрный сектор страны постепенно восстанавливается, что подтверждается увеличением посевных площадей и хорошими урожаями.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в ноябре цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, сои и подсолнечника.

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