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Ціни на кукурудзу продовжують падати — скільки коштує зерно

18 листопада 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 18 листопада 2024 року — скільки коштує кукурудза
Комбайн в полі. Фото: Bloomberg
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У листопаді 2024 року ціни на кукурудзу в Україні продовжують знижуватися. Основними причинами цього є збільшення обсягів збору урожаю, зниження попиту на експортні поставки через міжнародну економічну нестабільність, а також сезонні коливання на ринку. 

Новини.LIVE розповіли, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 18 листопада 2024 року.

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Станом на 18 листопада середня ціна на кукурудзу в Україні становить 8 313 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує кукурудза в Україні 18 листопада
Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 18 листопада 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу в Україні продовжує знижуватись. Минулого понеділка, 11 листопада, тонна зерна коштувала 8 369 грн, а наступного дня — 8 368 грн. В середу, 13 листопада, вартість кукурудзи становила вже 8 361 грн за тонну, а в четвер, 14 листопада, вона знизилась до 8 330 грн за тонну. У п'ятницю, 15 листопада, ціна на кукурудзу впала до 8 315 грн за тонну, а наступного дня — до 8 313 грн за тонну. На такому рівні вартість цієї агрокультури зафіксована і сьогодні.

Як змінились ціни на кукурудзу в листопаді
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Скриншот: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що до початку війни українські аграрії виробляли близько 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Нині цей обсяг зменшився до 78 мільйонів тонн через втрату значних посівних площ на сході країни. Для внутрішнього споживання потрібно від 12 до 15 мільйонів тонн, але більшість урожаю йде на експорт, причому 90% перевозиться морським транспортом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав Пендзин.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в листопаді ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю, сої та соняшнику.

сільське господарство ціни в Україні зерно експорт зерна аграрії кукурудза

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