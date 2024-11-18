Цены на зерновые в Украине по состоянию на 18 ноября 2024 года — сколько стоит кукуруза

Комбайн в поле. Фото: Bloomberg

В ноябре 2024 года цены на кукурузу в Украине продолжают снижаться. Основными причинами этого являются увеличение объемов уборки урожая, снижение спроса на экспортные поставки из-за международной экономической нестабильности, а также сезонные колебания на рынке.

Новини.LIVE рассказали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 18 ноября 2024 года.

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По состоянию на 18 ноября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 8 313 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 18 ноября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена на кукурузу в Украине продолжает снижаться. В прошлый понедельник, 11 ноября, тонна зерна стоила 8 369 грн, а на следующий день — 8 368 грн. В среду, 13 ноября, стоимость кукурузы составила уже 8 361 грн за тонну, а в четверг, 14 ноября, она снизилась до 8 330 грн за тонну. В пятницу, 15 ноября, цена на кукурузу упала до 8 315 грн за тонну, а на следующий день — до 8 313 грн за тонну. На таком уровне стоимость агрокультуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Какая ситуация в аграрном секторе Украины

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что к началу войны украинские аграрии производили около 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время этот объем уменьшился до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутреннего потребления требуется от 12 до 15 миллионов тонн, но большинство урожая уходит на экспорт, причем 90% перевозится морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Пендзин.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и в ноябре цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, сои и подсолнечника.